Раніше судимий харків’янин обікрав вінничанина, який надав йому прихисток

9 липня поліцейські затримали 26-річного мешканця Харківської області, який попросився переночувати та вчинив крадіжку двох мобільних телефонів і планшету у власників квартири. Затримали раніше судимого за аналогічний злочин чоловіка на залізничному вокзалі. За такий злочин чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

До поліції звернувся 37-річний мешканець Вінниці з повідомленням про крадіжку. Чоловік повідомив, що з квартири у якій він мешкає, невідомий викрав його планшет та два мобільних телефони на суму 7000 гривень.

Як розповів керівник Відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Ігор Сандул, в ході проведення першочергових розшукових заходів працівники поліції встановили особу причетну до вчинення злочину. Ним виявився 26–річний чоловік, якого потерпілий напередодні пустив до своєї квартири переночувати.

Харків’янин попросив прихисток на ніч. Зловмисник пояснив, що у зв’язку з воєнними діями на території країни, покинув своє житло, грошей для найму не має.

Із квартири добродійника зловмисник викрав телефони й планшет та мав намір поїхати із міста. Оперативники затримали зловмисника на залізничному вокзалі.

Чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Поліцейські звернулися з клопотанням до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області