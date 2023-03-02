Реконструкція Київського зоопарку зі збитками у ₴2 млн. – повідомлено про підозру посадовцям КП та підряднику

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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва заступнику директора та начальнику відділу, а також керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості та заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році між директором Комунального підприємства та приватним товариством був укладений договір на реконструкцію одного з об’єктів Київського зоопарку, а саме павільйону для утримання та зимового експонування приматів.

На зображенні може бути: на відкритому повітрі

По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів робіт, які були підписані, на той час, виконувачем обов’язків керівника комунального підприємств, провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом та директором підрядної організації.

За висновками судової будівельно-технічної та економічної експертиз, через завищення вартості виконаних робіт столичному бюджету завдано збитки на понад 2 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб. Досудове розслідування здійснюється слідчими Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження Правобережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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