Реконструкція Київського зоопарку зі збитками у ₴2 млн. – повідомлено про підозру посадовцям КП та підряднику

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва заступнику директора та начальнику відділу, а також керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості та заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році між директором Комунального підприємства та приватним товариством був укладений договір на реконструкцію одного з об’єктів Київського зоопарку, а саме павільйону для утримання та зимового експонування приматів.

По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів робіт, які були підписані, на той час, виконувачем обов’язків керівника комунального підприємств, провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом та директором підрядної організації.

За висновками судової будівельно-технічної та економічної експертиз, через завищення вартості виконаних робіт столичному бюджету завдано збитки на понад 2 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб. Досудове розслідування здійснюється слідчими Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження Правобережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура