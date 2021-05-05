Розбещувачу дітей скасували умовне покарання і дали 5 років в’язниці

Волинський апеляційний суд у справі про розбещення дітей скасував вирок в частині умовного покарання і призначив 3 роки ув’язнення.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 27 квітня.

За матеріалами справи, 26 квітня 2020 року чоловік скоїв розпусні дії щодо двох малолітніх дітей. Зловмисник оголив і показував дітям свій статевий орган, мастурбував у їхній присутності, демонстрував зі свого мобільного телефону відео порнографічного характеру, вів розмови на сексуальну тематику. Через два дні він повторив це перед тими ж двома дітьми і ще третьою дитиною.

Потерпілими є троє дітей віком від 7 до 11 років.

Луцький міськрайонний суд в особі судді Олесі Калькової у грудні минулого року призначив чоловікові 5 років позбавлення волі умовно – звільнивши з іспитовим строком 2 роки.

Суддя Калькова. Фото – volynnews.com

Прокурор оскаржив вирок через його м’якість.

Апеляційний суд погодився, що суд першої інстанції безпідставно звільнив чоловіка від відбуття покарання. На думку апеляції, суддя Калькова належним чином не мотивувала, чому дійшла висновку про можливість виправлення обвинуваченого без відбування покарання, з урахуванням обставин справи, ступеня тяжкості та наслідків. Суд бере до уваги, що своїми діями дорослий чоловік поставив від загрозу нормальний моральний та психічний розвиток трьох дітей. Обтяжуючою обставиною є скоєння злочину повторно.

Тому суд погоджується із мінімальним строком покарання за такий злочин (ч.2 ст.156 ККУ) у вигляді 5 років позбавлення волі, що засуджений має відбути реально.