Розкрадали пальне Укрзалізниці – учасники злочинної організації та їх спільники відповідатимуть у суді (ФОТО)

Прокурори прокуратури Одещини скерували до суду обвинувальний акт стосовно 11 членів злочинної організації та 6 їх спільників, які «спеціалізувалися» на розкраданні нафтопродуктів з резервуарів «Укрзалізниці».

Прокурори прокуратури Одещини скерували до суду обвинувальний акт стосовно 11 членів злочинної організації та 6 їх спільників, які «спеціалізувалися» на розкраданні нафтопродуктів з резервуарів «Укрзалізниці».

З’ясовано, що до організації вказаної схеми причетні посадовці та інші працівники підприємства, якими до вчинення злочину залучались також особи, які забезпечували транспортування викрадених нафтопродуктів.

Крім того, до складу злочинної організації входили двоє депутатів сільрад регіону.

Вказані особи, з метою незаконного збагачення та протиправного отримання коштів від незаконної діяльності, пов’язаної з розкраданням майна державного підприємства, організували систематичну розтрату дизельного пального, на базах палива станцій Одеса-Сортувальна, Застава-1, Чорноморськ-Порт.

Так, зловмисники безпідставно списували та вивозили пальне до місць збуту спеціально обладнаними автомобілями. Незаконно отримані кошти розподіляли між всіма учасниками організованої групи.

Правоохоронцями проведено низку санкціонованих обшуків в офісах регіональної філії АТ «Укрзалізниця», за місцями мешкання членів організації та місцем зберігання викраденого пального.

За результатами обшуків вилучено понад 700 000 гривень, 17 500 доларів США, «чорнові» записи із зазначенням кількості викраденого пального, 62 тонни дизпалива, а також спецавтомобілі для його перевезення.

Прокурорами Одеської місцевої прокуратури №3 для забезпечення відшкодування збитків накладено арешт на майно підозрюваних на суму понад 3млн грн. та заявлено позов на аналогічну суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Приморського відділу поліції за силової підтримки працівників УСР в Одеській області ДСР НПУ, Одеського управління ДВБ НПУ, УВВБ «Південь» та РЦ ОД та ОТЗ Державної прикордонної служби України ( ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури