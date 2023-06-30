СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські «Смерчі» та «Урагани» на Харків

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Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу фсб у результаті багатоетапної спецоперації у Харкові. До складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Передусім зловмисники намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті. Також їх цікавили маршрути руху і пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони.

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Отримані відомості російські агенти переправляли до фсб через месенджер «Телеграм».

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Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення масованих ракетних ударів по Харкову з використанням російських реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган».

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Співробітники СБУ затримали зловмисників під час виконання ними ворожих завдань.

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За даними слідства, вони були залучені до негласної співпраці кадровим співробітником фсб на початку повномасштабного вторгнення рф. Серед завербованих був колишній викладач місцевого військово-навчального закладу.

Під час обшуків у зловмисників виявлено мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі кожному з них обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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