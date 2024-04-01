СБУшника, який змусив підозрюваного американця заплатити $80 тисяч, посадили на 9 років

Колишнього старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділення слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області визнали винним в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 20 березня.

У 2018 році обвинувачений був старшим групи слідчих у справі про контрабанду наркотиків і вручив підозру громадянину США. Іноземця взяли під варту і арештували його паспорт і рахунок в українському банку.

Знаючи про погані умови утримання в Одеському СІЗО, слідчий запропонував за 60 тисяч доларів клопотати про зміну запобіжного заходу на неповʼязаний із триманням під вартою, сприяти скасуванню арешту банківських рахунків і загалом так вести слідство, щоб іноземець уник тюремного покарання.

Чоловік згодом розповідав, що його декілька разів вивозили з ізолятора і погрожували вбити або інсценувати суїцид чи перевести в камеру, де перебувають жорстокі вʼязні, які його вбʼють, один із кривдників приставляв йому ніж до горла і казав, що він повинен віддати свої гроші і при цьому він усвідомлював, що це означає передачу грошей слідчому. Про насильство арештант неодноразово розповідав своїй адвокатці із Центру безплатної праовової допомоги, але вона це нібито ігнорувала.

Підозрюваний повідомив слідчому, що готівки немає, але у нього є кошти на рахунку в банківській установі США — CityBank. Але цей банківський рахунок він сам раніше заблокував і для його розблокування через віддалений банкінг потрібен телефон і компʼютерна техніка, використання яких заборонено у слідчому ізоляторі.

У період із 13 листопада по 10 грудня 2018 року працівник СБУ склав сім запитів до Одеського слідчого ізолятора на вивезення підозрюваного до свого службового кабінету під виглядом проведення слідчих дій. За майже місяць візитів до слідчого було складено лише один документ, а саме протокол допиту, в якому зазначено, що підозрюваний підтверджує свої попередні показання. Насправді ніякі слідчі дії не проводились і правоохоронець забезпечив арештанта мобільним телефоном та ноутбуком і змушував розблокувати банківський рахунок для передачі хабара.

Дізнавшись, що на рахунку американця є більше 90 тисяч доларів, есбеушник попросив 80 тисяч доларів і підозрюваний вимушено погодився.

Зʼясувалося, що на банківському рахунку підозрюваного був ліміт із переказів, тому 80 тисяч доларів США не виходило перерахувати одним платежем.

Слідчий дав аркуш паперу, на якому були написані чотири номери банківських рахунків і прізвища, імена та по батькові чотирьох незнайомців. На запитання хто ці люди слідчий відповів, що це четверо суддів і у випадку, якщо він не заплатить, то помре. Насправді це були рахунки чотирьох друзів слідчого із міста Бровари Київської області. Одного дня іноземець із кабінету слідчого зробив дві трансакції по 20 тисяч доларів. Через три дні підозрюваного конвоювали повторно і він зробив ще два платежі.

Через два дні після останнього платежу слідчий поїхав в оплачувану відпустку на 10 днів. Як він згодом пояснював у суді, у Києві у нього почалася сесія у Національній академії державного управління при Президентові України у м. Києві, а ще він відвідував батьків у місті Бровари. Саме під час цієї поїздки знайомі слідчого зняли із своїх рахунків 80 тисяч доларів і, ймовірно, передали йому.

Іноземцю змінили запобіжний захід на домашній арешт і скасували арешт із рахунку в українському банку. У березні 2019-го громадянин США через касу банку отримав 17 тисяч доларів готівкою, предʼявивши закордонний паспорт та посвідку на тимчасове проживання. У цей час паспорт був арештований і підозрюваний не повинен був мати його руках. Очевидно, слідчий неофіційно видав йому паспорт. За якийсь час чоловік повторно звертався до банку, але вже із копіями документів і працівники банку відмовили йому у видачі коштів.

Із заявою про злочин іноземець звернувся тільки в лютому 2020-го, тобто через рік після цих подій. Він стверджував, що після скасування арешту рахунку в українському банку слідчий змусив його віддати ще 17 тисяч доларів. Але в обвинувальному акті про одержання сідчим СБУ 17 тисяч доларів не йдеться і оскільки це виходить за межі пред`явленого обвинувачення, то суд ці обставини не оцінював.

Колишній працівник СБУ вину не визнав і говорив суду, що про рахунок потерпілого в «Сіті Банку» у США нічого не знав і грошей ніколи не вимагав. На його думку, затриманий за контрабанду має намір дискредитувати його як слідчого, та штучно «затягнути» розгляд кримінального провадження відносно себе. Підозрюваного неодноразово доставляли зі слідчого ізолятора до Управління СБУ в Одеській області, але той постійно намагався уникнути слідчих дій з різних причин, в тому числі і посилаючись на стан здоровʼя, у звʼязку з чим до будівлі СБУ викликали швидку медичну допомогу.

Як так сталося, що саме в дні перебування підозрюваного в УСБУ в Одеській області за доопомогою мобільного телефона було розблоковано його рахунок в «Сіті Банку», слідчий пояснити не зміг. Так само він не зміг пояснити, як у дні перебування підозрюваного в УСБУ в Одеській області з його рахунку в американському банку відбулося перерахування 80 тисяч доларів мешканцям Броварів, які є його знайомими.

У судовому засіданні один зі свідків розповів, що мешкав у Броварах і займався автотранспортними вантажними перевезеннями, іноді підробляв перепродажем автомобілів із Грузії та США. Зі слідчим СБУ він колись навчався разом у коледжі. Він розповів історію, що нібито у 2018 році якась жінка по телефону попросила його купити їй авто на аукціоні за 20 тисяч доларів, а потім сказала, що має проблему із тим, щоб перерахувати в Україну 60 тисяч доларів від свого родича зі США, просила вирішити проблему. Тому він домовився із трьома своїми товаришами, які є його кумами, що вони кожен відкриють банківську картку і потім їм усім прийшло по 20 тисяч доларів. Потім отримані гроші він передав представнику цієї жінки, імені якого не памʼятає.

Іноземця у кримінальному провадженні по контрабанді представляла адвокат із Центру безоплатної правової допомоги. Як стверджував потерпілий, захисниця не тільки звертала уваги на його скарги, а й разом зі слдчим вимагала в нього гроші.

Початково кримінальне провадження провадження розслідувалося за фактом, що службові особи правоохоронного органу, за пособництва адвоката і невстановленої службової особи одного з судів міста Одеси вимагали та одержали неправомірну вигоду.

У судовому засіданні адвокатеса розповіла, що підзахисний скаржився їй, а також апеляційному суду і прокурору, що в нього вимагають гроші, але не міг конкретизувати, хто саме і при цьому згадував якось темношкірого чоловіка. На допиті у слідчого СБУ він давав показання, що в умовах слідчого ізолятору на нього тиснуть, вимагають гроші, погрожуюють, приставляючи ніж до горла. Адвокатка нібито подавала слідчому клопотання про проведення службової перевірки, але слідчий надав відповідь, що факти тиску на арештанта не підтвердились. З метою надання розголосу цій справі адвокатка адвокатка зателефонувала у посольство США на гарячу лінію, після чого підозрюваного декілька разів відвідували у слідчому ізоляторі представники посольства США.

Коли адвокатка приїздила до УСБУ по Одеській області, то її підзахисний уже сидів у кабінеті слідчого СБУ, був присутній перекладач, але при цьому слідчий ніяких слідчих дій не проводив, а займався власними справами. Тому адвокатка, посилаючись на обмежений час і неможливість довго чекати, просто йшла з приміщення СБУ.

Вищий антикорупційний суд дійшов висновку, що немає альтернативного логічного пояснення того, як громадянин США, перебуваючи під вартою в українському слідчому ізоляторі, не маючи доступу до засобів звʼязку, зміг розблокувати особистий рахунок в банку США і зробити чотири трансакції на 80 тисяч доларів незнайомим йому громадянам України. При цьому розблокування рахунків і перерахування коштів відбулося саме у ті дні і години, коли затриманий доставлявся для начебто проведення слідчих дій до слідчого управління УСБУ в Одеській області.

Слідчий СБУ виправдувався тим, що в будівлі СБУ, яка є режимно-секретний обʼєктом, неможливе використання інтернет-звʼязку. Але суд вважає, що це наявність подібних заборон не свідчить про їх дотримання і можливість доступу до інтернету в будівлі СБУ не виключається.

Тепер уже колишнього працівника СБУ засудили до 9 років увʼязнення із забороною на 3 роки обіймати посади у Службі безпеки України та правоохоронних органахі з конфіскацією всього майна.

Суд задовольнив позов потерпілого іноземця про стягнення 80 тисяч доларів майнової шкоди в еквіваленті більше 3 мільйонів гривень.

Обвинувачений після звільнення зі Служби безпеки на період розгляду справи в суді працював аналітиком державного підприємства «Адміністрація морських портів України». До набрання вироком законної сили колишній правоохоронець має низку обовʼязків, у тому числі повинен носити електронний браслет і здати документи для виїзду за кордон.

Відомо, що справу громадянина США за обвинуваченням у контрабанді наркотиків Київський райсуд Одеси слухає ще з 2019 року. Під вартою він не утримується.