У Львові двох учасниць злочинної групи судитимуть за збут наркотиків на суму понад ₴2 млн.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м. Львова скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох учасниць злочинної групи – уродженок Дніпропетровщини за фактом збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Розслідуванням встановлено, що дівчата, використовуючи месенджер “Теlegram”, шукали покупців, яким в подальшому збували наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою поштових операторів. Окрім цього, під час обшуку в орендованій фігурантками квартирі, виявлено значну кількість пакетів з канабісом, амфетаміном, мефедроном, психотропними речовинами LSD та MDMA загальною вагою майже 7 кг. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 2 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП № 1 ЛРУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури