На Дніпропетровщині проведено спецоперацію з ліквідації злочинної організації

Затримано її лідера і трьох учасників, яких підозрюють у рейдерських захопленнях, обкладанні «даниною» бізнесменів, скоєнні злочинів на замовлення. Зловмисникам вже повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі за створення та участь у злочинній організації та поширенні злочинного впливу.

У четвер, 26 листопада, оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі обласного управління поліції спільно із працівниками Дніпропетровської обласної прокуратури за силової підтримки спецпризначенців полку поліції особливого призначення затримали лідера та членів злочинної організації за підозрою у скоєнні серії злочинів.

Учасники злочинної організації «спеціалізувалися» на рейдерських захопленнях і виконанні злочинів на замовлення. До її складу входили сім осіб — члени громадської організації та колишній працівник правоохоронного органу, а її лідер входить до складу громадської ради при місцевому органі державної виконавчої влади.

В ході слідства поліцейські зібрали докази причетності зловмисників до рейдерського захоплення у 2018 році ринку будівельних матеріалів із деревини у Дніпрі, але його повернули власникові. На цьому члени злочинної організації не зупинилися і вдруге «віджали» ринок у 2020 році. Починаючи з 2018 року, підприємці сплачували їм «данину», аби спокійно працювати на ринку.

Також поліцейські встановили причетність фігурантів до нападу на медичного працівника на замовлення. Що стосується цього факту їхньої злочинної діяльності, то до лідера злочинної організації звернулася головний лікар одного з медичних закладів із проханням розібратися з підлеглим, мотивуючи це особистою неприязню. Прийшовши до кабінету лікаря, побили його битою та молотком. Той факт, що потерпілий знаходився на робочому місці, дозволило у найкоротший термін надати йому меддопомогу та врятувати життя.

За даними слідства у кожного учасника була своя роль у діяльності злочинної організації. Її лідер керував і приймав усі рішення, колишній правоохоронець надавав юридичні послуги під час рейдерських захоплень, решта – організовували виконання злочинних наказів свого лідера і безпосередньо брали участь у злочинах.

26 листопада лідеру злочинної організації повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності), ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Крім того, одному з учасників — за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 121. До речі, він вже був засуджений за грабіж, а у липні цього року отримав ще один вирок за побиття працівника поліції.

Ще трьом – за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, одного з них уже затримували під час проведення першого етапу спецоперації. Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 175 тисяч гривень застави, яку він сплатив.

Також про підозри повідомлено колишньому правоохоронцю – за ч. 3 ст. 206-3 і головному лікареві медичного закладу — за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 121 (пособництво в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження) та ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу).

Наразі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримані лідер та три учасники злочинної організації.

Вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У день затримання поліцейські провели обшуки за місцями проживання зловмисників та у їхніх автомобілях. Вилучили холодну та вогнепальну зброю, набої різного калібру, «чорнові» записи, спецзасоби зв’язку, гроші.

Сума завданих злочинною діяльністю збитків становить два мільйони гривень.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України