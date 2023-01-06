Щоб виїхати за кордон, чоловік «купив» доньці двох братів та пропонував хабар прикордонникам

Чернівецька окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Донеччини, який намагався перетнути держкордон за підробленими свідоцтвами про народження двійнят та надав прикордонникам неправомірну вигоду (ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 369 КК України).

За даними слідства, щоб обійти заборону на виїзд за кордон, 40-річний чоловік, будучи батьком однієї дівчинки, придбав у невстановлених слідством осіб свідоцтва про народження ще двох синів.

Використовуючи підроблені документи він намагався покинути Україну через КПП «Порубне», однак був викритий прикордонниками. Розуміючи, що план перетнути держкордон як багатодітний батько провалився, чоловік хотів домовитись з інспектором прикордонної служби та надав 1 100 доларів США неправомірної вигоди.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура