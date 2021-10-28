Смертельное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего подозреваемого могут привлечь к ответственности

Родителей 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове могут привлечь к ответственности.

Об этом во время брифинга журналистам сообщил пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает корреспондент УНН.

«Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать и не допускать. Ответственность возможна как в административном направлении – составление протокола на родителей за неисполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия привели к таким тяжелым последствиям, смерти людей», — заявил Чубенко.