Справу про підкуп поліцейських «слухали» 6,5 років і обвинувачений уник покарання за строками давності

Корольовський районний суд міста Житомира визнав громадянина винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 26 грудня.

У 2017 році представники поліції вручили менеджеру ТОВ «Ходорів-Тернопільвтормет» запит щодо обставин участі підприємства у реалізації арештованого майна BAT «Житомирський завод хімічного волокна».

Чоловік надав поліціянтам 20 тисяч гривень за те, щоб вони не проводили слідчі дії і був викритий співробітниками внутрішньої безпеки. Його звинуватили в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

У судовому засіданні чоловік вину не визнав, але розкаявся. Він фактично не заперечував те, що сталося та просив суворо його не карати. Однак наполягав, що не знав, що один із працівників поліції, які були в кабінеті під час його допиту, обіймав посаду заступника начальника відділу.

Він прибув до управління поліції за повісткою, яка була підписана оперуповноваженим. Поліцейський, який проводив допит та складав протокол, свою посаду не називав. Так само, не озвучував свою посаду та посаду колеги інший поліцейський, який був у кабінеті. Підписуючи протокол свого допиту в якості свідка чоловік не звертав увагу на назву посади працівника поліції, який його допитав.

Пояснення обвинуваченого підтверджуються записами НСРД, з яких вбачається, що поліцейські були уцивільному одязі. Під час допиту посада заступника начальника відділу не називалась.

Тому суд помʼякшив обвинувачення, перекваліфікувавши його з ч.3 на ч.1 ст.369 Кримінального кодексу.

У випадку нетяжкого злочину особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня скоєння злочину і до набуття вироком законної сили минуло 5 років.

Отож чоловіка визнали винним і присудили йому 12 750 гривень штрафу, який він не сплачуватиме у звʼязку із закінченням строків давності.

20 тисяч гривень, які мали бути хабарем для поліціянтів, конфісковуються у власність держави.

Справу із червня 2017-го слухав суддя Корольовського районного суду міста Житомира Сергій Франчук. Судовий розгляд тривав 6,5 років.