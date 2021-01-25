Столичні правоохоронці затримали дівчину, яка намагалась вбити свого знайомого

Слідчі розпочали кримінальне провадження та оголосили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення від лікарів про поранення хлопця у квартирі будинку на вулиці Пушкінській у Шевченківському районі столиці. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативні співробітники та патрульні поліцейські.

Як розповів начальник слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, по прибуттю правоохоронці у помешканні провели огляд:

«Ми провели невідкладні слідчі дії та встановили, що напередодні дівчина прийшла до квартири свого знайомого. Між ними виник конфлікт, у ході якого правопорушниця схопила ніж та вдарила ним у серце потерпілому. Ми затримали її на місці скоєння злочину, а хлопця госпіталізували до лікарняного закладу з попереднім діагнозом — проникаюче ножове поранення грудної клітини. Наразі його життю нічого не загрожує. Зловмисницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Затримана – киянка, 1999 року народження, яка раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності. Крім того, слідчі з помешкання потерпілого вилучили речові докази.

«Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 15 частиною першою статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі», — додав Олександр Богатирчук.

Відділ комунікації поліції Києва