Столичний апеляційний суд попереджає про розсилку фейкових повісток з вірусом

Повідомляємо про фішингову розсилку судових повісток-повідомлень зі скомпрометованої скриньки електронної пошти Київського апеляційного суду

Київський апеляційний суд повідомляє, що останнім часом зафіксовано неодноразові випадки розсилки фейкових судових повісток-повідомлень про виклик до суду через електронну пошту від імені Київського апеляційного суду.

Листи надходять з адреси, домен якої схожий на електронну пошту Київського апеляційного суду. Ініціатори розсилки незаконно використовують логотип та найменування суду. Вказана спам-розсилка містить вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи шкідливим програмним забезпеченням.

Київський апеляційний суд закликає бути пильними та не відкривати вкладення листів, яких ви не очікували отримати. Зверніть увагу, єдина офіційна електронна адреса, від імені якої можуть надходити повідомлення є [email protected]

Наразі Київський апеляційний суд з’ясовує ситуацію та повідомляє про намір звернутися до відповідних органів із запитом про встановлення організаторів фейкової розсилки.

Пресслужба Київського апеляційного суду