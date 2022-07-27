Столичні поліцейські затримали чоловіка, який обікрав переселенця з Маріуполя

Потерпілий познайомився із порушником та запросив його до себе в гості. Коли господар заснув, фігурант викрав з квартири техніку та втік через вікно. Вже через дві години правоохоронці затримати підозрюваного із речовим доказом. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку з квартири на вулиці Івана Виговського. Для встановлення усіх обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські поспілкувались із заявником та дізнались, що він нещодавно приїхав до столиці з Маріуполя. На новому місці 31-річний переселенець вирішив знайти собі друзів, тож у подальшому познайомився із 44-річним киянином, якого запросив до себе в гості. Фігурант скористався нагодою, коли господар вирішив відпочити, викрав два мобільних телефони, ноутбук та втік через вікно.

Під час відпрацювання території району співробітники поліції за орієнтуванням виявили зловмисника та затримали його із викраденим.

За погодженням із Подільською окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, та наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва