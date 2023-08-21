Стріляв у безпритульну собаку – повідомлено про підозру мешканцю Львівщини

За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 71-річному чоловіку за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України).

За даними слідства, підозрюваний в серпні цього року у Бродах з балкону своєї квартири вистрелив з пневматичної рушниці в безпритульну собаку. Тварина у цей час лежала на прилеглій до будинку території.

Внаслідок таких дій фігурант спричинив собаці тілесні ушкодження шиї.

Наразі собака перебуває в Центрі адаптації тварин, де їй надають необхідну допомогу.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури