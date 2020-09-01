Судитимуть керівника підприємства, з вини якого травмувалися двоє робітників (фото)

Неналежне виконання своїх посадових обов’язків керівником міського підприємства енергопостачання, призвело до травмування робітників. Слідчими поліції завершено досудове розслідування.

В ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що 19 серпня 2019 року виконуючий обов’язки начальника одного з міських підприємств, допустив до виконання робіт з підвищеною небезпекою робітників, які знаходились на програмі індивідуального навчання та не мали права самостійно працювати на електротехнічному устаткуванні. Крім цього, вони не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Безвідповідальні дії посадової особи підприємства, невиконання ним своїх посадових обов’язків та порушення правил безпеки спричинило тяжкі наслідки.

Під час виконання ремонтних робот на кабельній лінії по вулиці Володимира Довганюка в місті Бердянську, два працівника 1987 та 1970 років народження внаслідок короткого замикання і полум’я електричної дуги отримали тілесні ушкодження тяжкого та середнього ступеню тяжкості.

Наразі, слідчим Бердянського відділу поліції завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно посадової особи підприємства, який обґрунтовано обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області