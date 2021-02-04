Судитимуть осіб, викритих у вимаганні хабарів при видачі посвідчень судноводіїв у Держслужбі морського та річкового транспорту

Київською місцевою прокуратурою № 9 скеровано до суду обвинувальний акти відносно службової особи Державної служби морського та річкового транспорту України, а також посередника за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, посадові особи Державної служби морського та річкового транспорту України, залучивши до протиправної діяльності представника приватної компаній, що здійснює діяльність по навчанню судноводіїв маломірних суден, організували схему одержання неправомірної вигоди за здачу іспитів та видачу посвідчень судноводія.

Згідно розподілу ролей, працівник школи під час здійснення набору в навчальні групи повідомляв слухачам, що успішна здача іспитів можлива лише при наданні неправомірної вигоди на адресу службових осіб Державної служби морського та річкового транспорту України.

У разі відмови надавати неправомірну вигоду, іспит скласти буде неможливо.

У ході спільної спецоперації Київської місцевої прокуратури № 9, СВ Солом’янського УП ГУНП України в м. Києві, за оперативного супроводження ГУ БКОЗ СБ України було викрито представника школи та старшого державного інспектора відділу ведення Суднової книги України Департаменту надання адміністративних послуг Морської адміністрації, задіяних у корупційній схемі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду міста Києва.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура