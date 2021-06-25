Судитимуть податкового інспектора, викритого на хабарі у ₴423 тис. за зменшення штрафних санкцій

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно головного державного ревізора-інспектора ГУ ДПС у Київській області, викритого на вимаганні та одержанні 423 тис. гривень неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, службовець вимагав вказані кошти від представника підприємства, що спеціалізується на постачанні медичних товарів, за зменшення розміру штрафних санкцій за виявлені в ході планової перевірки порушення податкового законодавства.

Інспектор обіцяв, що у після прийняття такої пропозиції розмір штрафних санкцій для підприємства складатиме 50 тис. гривень, а у разі відмови – 7 млн гривень.

На вимогу інспектора вся сума неправомірної вигоди була перерахована на рахунок підконтрольного підприємства з метою подальшого обготівковування.

У березні 2021 року після надходження вказаних коштів на рахунки підконтрольного товариства та передачі підписаного акту податкової перевірки службовець був затриманий неподалік місця роботи.

За вчинений злочин обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві та оперативними працівниками Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура