Судитимуть працівника Пенсійного фонду України, який заволодів коштами на суму понад 500 тис. грн

За процесуального керівництва Мелітопольської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно службової особи Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області за фактом привласнення коштів та несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. ч. 2, 4 ст. 191, ч. ч. 1, 3 ст. 362 ч. 1 ст. 209 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мелітопольської окружної прокуратури.

За даними слідства, упродовж 2015-2017 років працівник пенсійного фонду, зловживаючи своїм службовим становищем здійснював зміну інформації в автоматизованих системах Пенсійного фонду України та передавав недостовірні дані щодо додаткового нарахування пенсійних виплат пенсіонерам до банківських установ. Кошти, що надходили на карткові рахунки пенсіонерів, у послідуючому переводив у готівку, тим самим заволодів коштами Пенсійного фонду України на загальну суму понад 500 тис. грн, що заподіяло значну шкоду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Відділення поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.