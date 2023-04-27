Судитимуть держреєстратора, який незаконно провів реєстрацію права власності на приміщення вартістю понад ₴2,4 млн.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора за фактом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, вчиненого повторно, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2019 року державний реєстратор однієї із сільських рад Богодухівського району Харківської області зареєстрував за фізичною особою право власності на нежитлові приміщення, розташовані по вул. Автострадна набережна в Харкові, які належать Харківській міській територіальній громаді.

Реєстрацію права власності обвинувачений провів незаконно — без наявності відповідних правовстановлюючих документів, у тому числі рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкта комунальної власності у приватну власність.

У результаті незаконних дій держреєстратора з власності Харківської міської територіальної громади неправомірно вибули приміщення вартістю понад 2,4 млн грн.

Досудове розслідування проводили слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура