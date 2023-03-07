Судитимуть експоліцейського, який присягнув на вірність окупантам за 50 тис. руб. на місяць
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього поліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці травня 2022 року колишній інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області пішов на співпрацю з російськими загарбниками у смт Шевченкове.
Спочатку він здійснював чергування у псевдоправоохоронному органі, створеному окупантами, а також розглядав заяви та повідомлення про злочини.
У липні зрадник добровільно обійняв посаду «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».
Згодом він отримав від окупантів нову посаду та став «старшим участковым уполномоченного полиции группы уполномоченных полиции Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».
За свою «віддану» роботу на ворога колишній правоохоронець отримував 50 тисяч російських рублів щомісячно.
Зрадник разом з російськими військовими втік на територію держави-агресора. Його судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet