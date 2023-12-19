Судитимуть киянку, яка виправдовувала збройну агресію РФ та поширювала російські наративи

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 42-річної киянки за обвинуваченням у поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, обвинувачена, використовуючи власну сторінку в соцмережі, поширювала для необмеженого кола користувачів текстові повідомлення, в яких містилися виправдовування збройної агресії рф проти України.

У поширених постах обвинувачена виправдовувала дії країни-окупанта у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, закликала українців припинити воювати та поширювала російські наративи про «бандерівців та нацистів».

Жінка у поширених матеріалах стверджувала, що українців та росіян як братські слов’янські народи пересварили політичні еліти та глобалісти. Також вона намагалася перекласти відповідальність за вказані події на Україну, виправдовувала воєнні злочини рф та підтримувала дії країни-агресора.

Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченої виявлено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів містять виправдовування збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Пресслужба Київської міської прокуратури