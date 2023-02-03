Судитимуть мешканця Київщини, який, керуючи авто «під кайфом», збив на смерть двох дітей (фото)

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Ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом під впливом заборонених речовин, що спричинило загибель двох дітей (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у жовтні 2022 року в м. Сквира Білоцерківського району обвинувачений, перебуваючи під дією заборонених речовин, керуючи автомобілем «Volkswagen Golf» скоїв наїзд на двох дітей, що знаходилися на узбіччі дороги. Дівчата 7 та 8 років від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці ДТП.

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Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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