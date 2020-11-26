У будівлі президії Національної академії аграрних наук виявили схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою (відео)

Служба безпеки України виявила у Печерському районі столиці схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки у будівлі президії Національної академії аграрних наук.

У межах розпочатого кримінального провадження, співробітники СБ України проводили обшуки у 3-х областях України для отримання додаткових доказів за фактами заволодіння посадовцями майном Національної академії аграрних наук України. Керівництво Академії також підозрюється у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили документацію та речові докази, які можуть підтверджувати протиправні дії чиновників.

Крім того, в ході обшуків у центральному офісі Академії, розташованому поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади, оперативники спецслужби виявили у підвальних приміщеннях установи арсенал військових засобів ураження. Правоохоронці вже ідентифікували та вилучили 4 РПГ, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість набоїв до автоматичної зброї.

Наразі слідчо-оперативною групою та експертами продовжуються обшуки приміщень та вилучення військових засобів ураження.

Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з УСБУ у Миколаївській та Львівській областях, Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора України.

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