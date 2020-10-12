У Черкасах дружина після сварки «розбудила» чоловіка ударом ножа у живіт

У Черкасах чоловік повернувся з роботи й застав удома свою дружину в компанії друзів за чаркою горілки.

Ситуація йому не сподобалася, тому між чоловіком та дружиною виникла сварка. Після чого потерпілий пішов спати.

Розлючена жінка вирішила розбудити чоловіка, встромивши ніж у живіт.

Друзі нападниці розповіли, що на такий крок вона пішла, бо перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння.

44-річного постраждалого з серйозним пораненням госпіталізували до лікарні.

Тепер жінці загрожує до 8 років за ґратами. // ФАКТИ