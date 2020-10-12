У Черкасах дружина після сварки «розбудила» чоловіка ударом ножа у живіт
У Черкасах чоловік повернувся з роботи й застав удома свою дружину в компанії друзів за чаркою горілки.
Ситуація йому не сподобалася, тому між чоловіком та дружиною виникла сварка. Після чого потерпілий пішов спати.
Розлючена жінка вирішила розбудити чоловіка, встромивши ніж у живіт.
Друзі нападниці розповіли, що на такий крок вона пішла, бо перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння.
44-річного постраждалого з серйозним пораненням госпіталізували до лікарні.
Тепер жінці загрожує до 8 років за ґратами. // ФАКТИTweet