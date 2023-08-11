У Дубні чоловік, який через 5 днів на волі скоїв убивство, знову сяде майже на 12 років

Прокурори Дубенської окружної прокуратури у суді довели вину чоловіка, якого обвинувачували в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Так, у травні 2020 року 50-річний житель міста Дубно зустрів на вулиці свого знайомого. Між чоловіками на ґрунті особистих неприязних відносин виник конфлікт, у ході якого зловмисник умисно вдарив потерпілого гострим предметом у живіт, чим заподіяв йому тяжкі тілесні ушкодження. На той час минуло лише 5 днів, як обвинувачений умовно-достроково звільнився з місць позбавлення волі.

За кілька днів від отриманих травм потерпілий чоловік помер у лікарні.

На етапі досудового розслідування та в суді обвинувачений переконував, що до злочину він не причетний, однак на підставі зібраних доказів Дубенським міськрайонним судом чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 11 років та 8 місяців позбавлення волі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

За матеріалами Дубенської окружної прокуратури