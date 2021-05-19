У Гайсинському районі жінка на очах у сусідів убила сина кухонним ножем

Поліцейським на місці події розповіли, що під час обіду чоловік ножем ударив себе у груди

У Гайсинському районі поліцейські на місці злочину затримали жінку, яка кухонним ножем вбила свого 30-річного сина. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу поліції Вінниччини.

До поліції надійшло повідомлення, що в одному з будинків у селі Джуринці Райгородської громади, перебуваючи в гостях у сусідів, 30-річний місцевий житель вчинив самогубство.

Поліцейським на місці події розповіли, що під час обіду чоловік кухонним ножем вдарив себе у груди. Але працівники поліції встановили, що присутні приховують, що насправді сталось під час застілля.

Зрештою 53-річна мати загиблого зізналася, що між нею і сином стався конфлікт, під час якого вона вдарила його ножем у груди.

Поранений чоловік помер до приїзду медиків.

Жінку затримали. За вбивство передбачено до 15 років позбавлення волі.