У Харкові колишній міліціонер займався нелегальним збутом зброї (фото)

Мешканець Харкова налагодив нелегальний “бізнес” із продажу вогнепальної зброї. Оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно з правоохоронцями Харківщини затримали зловмисника.

До Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація про те, що один із колишніх співробітників міліції здійснює незаконні оборудки зі зброєю. Після перевірки правоохоронці встановили, що до протиправної діяльності причетний 47-річний місцевий житель, який раніше проходив службу у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС.

Бажаючи збагатитись, підполковник міліції вирішив налагодити збут вогнепальної зброї на території міста. Автомат Калашнікова зловмисник продавав за 1200 доларів США, а пістолет Макарова – за 50 000 гривень. Для оптових покупців діяла система знижок, в залежності від кількості одиниць придбаного товару.

За викритим фактом слідчі ГУНП в Харківській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці задокументували факт продажу зброї та зібрали достатню кількість доказів причетності колишнього міліціонера до кримінальних оборудок.

Працівники внутрішньої безпеки, слідчі поліції та бійці спецпідрозділу КОРД провели у фігуранта санкціоновані обшуки. За результатами заходів вилучено зброю та набої до неї, гроші, дозвіл на носіння зброї з ознаками підробки, мобільний телефон.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури торгівцю зброєю оголошено про підозру. Фігурантові загрожує до 7-ми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України