У Харкові судитимуть директора ТОВ, який завдав збитків бюджету міста майже на ₴5 млн.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури міста Харкова скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого групою осіб, та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що у ході виконання низки договорів підряду, де замовником робіт є Харківська міська рада, щодо капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків у Московському районі Харкова, директор ТОВ привласнив бюджетні кошти шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт, в частині виконання робіт, які фактично виконано не було, чим завдав збитків державі на суму майже 5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Харківська обласна прокуратура