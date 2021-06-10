У Харкові затримали чоловіка, який розгулював з гранатою по Салтівці

Правопорушник затриманий та доставлений до Харківського районного управління поліції № 2, де зараз надає покази слідчим.

9 червня о 17:47 до поліції надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику біля одного з будинків по вулиці Руслана Плоходька знаходиться чоловік з предметом, схожим на гранату.

На місце події були направлені екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції № 2. Також за адресою виїжджали співробітники вибухотехнічного управління обласного главку поліції. Менш ніж за півгодини поліцейські встановили місцезнаходження громадянина у під’їзді будинку на вулиці Салтівське шосе. Правопорушником виявився 27-річний місцевий житель. Під час поверхневого огляду працівники поліції вилучили у чоловіка предмет, який за висновками фахівців вибухотехнічного управління виявився бойовою гранатою Ф-1. Боєприпас разом із запалом УЗРГМ вилучені.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Громадянин затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області