У Кам’янському за збут та зберігання зброї та боєприпасів затримали трьох місцевих жителів

Двоє підозрюваних незаконно продавали револьвер та набої, ще один чоловік підозрюється у зберіганні гранати та патронів.

Поліцейські Кам`янського РУП затримали 23-річного чоловіка, який продавав газовий револьвер, перероблений під вогнепальну зброю.

Також правоохоронці встановили 46-річного чоловіка, який збував придатні для стрільби набої калібру 5,45 мм. Крім цього, 30 вересня під час санкціонованого обшуку за місцем його мешкання правоохоронці виявили ще 200 набоїв калібру 5,45 мм та два магазини до автомата.

Також поліцейські Кам`янського РУП провели обшук у квартирі 32-річного місцевого жителя. У підозрюваного вилучили гранату РГД-5 із запалом та патрони калібру 5,45 мм.

Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів, ймовірних спільників затриманих та покупців.

За погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП