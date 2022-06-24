У Києві чоловіка засуджено за хибне повідомлення про замінування кінотеатру

Порушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Цього разу псевдомінера засуджено до чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

У жовтні минулого року до поліції Києва надійшла інформація про замінування столичного кінотеатру на вулиці Костянтинівській. На місце події за викликом прибули усі профільні служби.

З приміщення правоохоронці евакуювали близько 300 осіб, серед яких відвідувачі та персонал закладу. У подальшому поліцейські разом із вибухотехніками перевірили будівлю та прилеглу територію, однак будь-яких небезпечних речовин не виявили.

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції затримали 41-річного місцевого мешканця, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснив хибний виклик. Досудовим розслідуванням було встановлено, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, та скерували матеріали до суду для розгляду справи по суті.

Вироком Подільського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у інкримінованому злочині та, враховуючи раніше невідбуте покарання, засуджено до чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва