У Києві хлопця та дівчину затримали за розбійний напад на чоловіка

Молода пара нібито хотіла придбати золотий ланцюжок, який потерпілий виставив на продаж, але платити за нього не збирались. Натомість застосували газовий балончик, забрали прикрасу та намагались втекти.

Інцидент трапився на вулиці Білоруській у Шевченківському районі столиці. До київської поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі скоїли розбійний напад на чоловіка. Аби встановити обставини правопорушення оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу та наряди патрульної поліції.

Як розповів заступник начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, правоохоронці затримали на місці злочину підозрюваних у скоєнні розбійного нападу:

«Ми встановили, що потерпілий розмістив на сайті оголошення про продаж золотої прикраси. Вже через деякий час до нього зателефонувала дівчина та сказала, що вона хоче придбати товар. Ввечері вона приїхала з хлопцем та сказала, що їй золотий ланцюжок подобається, але насправді купляти вона його не збиралась. Натомість вони застосували газовий балончик, забрали прикрасу у потерпілого та намагались втекти».

22 — річного та 20 – річну уродженців Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, слідчі вилучили у них речовий доказ.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва