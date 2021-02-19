У Києві проведено спецоперацію для затримання етнічного угруповання наркоторговців

До проведення невідкладних слідчих дій залучалися слідчі, оперативники, спецпризначенці та співробітники ювенальної превенції. У результаті затримано двох організаторів, які налагодили наркобізнес на території двох районів столиці. Поліцейські збирають докази протиправної діяльності їх спільників.

У Києві правоохоронці провели масштабну спецоперацію із затримання групи осіб, які причетні до збуту метадону на території столиці.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що обшуки провели не тільки у помешканнях зловмисників, а й в місцях самозабудови, де проживають більше 20 осіб:

«Спецоперацію проводили оперативники та бійці спецпідрозділів поліції Києва. Завдяки злагодженим діям вдалося затримати зловмисників. Організаторами наркобізнесу виявилися двоє чоловіків, 1954 та 1985 років народження, які збували метадон з рук в руки.

Крім того, нами було доставлено до районних управлінь поліції 30 накрозалежних осіб для перевірки на причетність до скоєння злочинів на території міста Києва та проведено 10 обшуків помешкань з метою виявлення речових доказів та знаряддя вчинення злочину. Також залучалися співробітники ювенальної превенції та представники державних районних адміністрацій, оскільки під час слідчих дій ми виявили дітей, які жили в приміщеннях із антисанітарними умовами та без належного обігріву».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Організаторам наркобізнесу оголошено про підозру у скоєнні злочину, їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Зараз поліцейські працюють над збором доказової бази причетності до незаконних оборудок із наркотиками інших осіб, а також канали і способи збуту наркотиків. При цьому хочу наголосити, що поліція ні в якому разі не переслідує осіб за етнічною ознакою чи з якихось інших причин. Поліція забезпечує порядок і документує протиправну діяльність правопорушників», — зазначив Андрій Крищенко.

Відділ комунікації поліції Києва