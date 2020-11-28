У Києві суд оголосив вирок чоловікові, який до смерті побив товариша

Наступні сім років зловмисник проведе за ґратами

Нагадаємо, подія трапилася у травні цього року в Святошинському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення від матері 42-річного киянина про те, що її син знаходиться у власній квартирі без ознак життя.

Поспілкувавшись з сусідами померлого правоохоронці встановили, що компанія з чоловіків та жінок розпивала алкогольні напої на дитячому майданчику. Згодом усі розійшлися по домівках, а двоє приятелів вирішили продовжити вживати спиртне. Тоді в ході раптово виниклої сварки розпочалася штовханина, в ході якої 40-річний зловмисник взяв до рук пусту скляну пляшку та завдав нею удар по голові своєму опонентові. Після того, як останній впав на землю, розлючений товариш продовжував наносити йому удари ногами у різні ділянки тіла. Потерпілий зумів дістатися власної квартири, де на ранок його вже знайшли мертвим.

За висновком судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала внаслідок розриву селезінки та забою легенів.

Враховуючи характер і ступінь тяжкості скоєного, а також каяття підозрюваного, Святошинський районний суд міста Києва виніс зловмисникові вирок за вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва