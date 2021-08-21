У Києві за фактом наїзду автомобіля на журналістку розпочато кримінальне провадження

Водій автомобіля «Акура» здійснив наїзд на жінку та залишив місце автопригоди. Правопорушника встановлено, з ним спілкуються слідчі. Розпочато кримінальне провадження.

Сьогодні, 20 серпня, на перехресті вулиць Жилянська та Короленківська, що у Голосіївському районі Києва, водій автомобіля «Акура» здійснив наїзд на ногу жінці. Після наїзду на потерпілу правопорушник втік з місця події.

Поліцейські оперативно встановили водія та за декілька годин розшукали його. Це — 33-річний міcцевий мешканець. Наразі з ним спілкуються поліцейські та встановлюють усі обставини події.

За даними фактом слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт на строк до двох років, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва