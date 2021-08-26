У Києві за розтрату судитимуть екс-керівника Держбудкомбінату Управління справами Апарату Верховної Ради

Печерською окружною прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно екс-керівника ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що між директором державного підприємства «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» та директором однієї з юридичних осіб був укладений договір підряду щодо робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд в смт Баришівка.

Однак, при складанні та підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт підрядчик безпідставно вніс вартість робіт, які не були передбачені умовами договору підряду та проектно-кошторисною документацією.

Вказані дії призвели до завищення вартості виконаних робіт на суму близько 900 тис. гривень, що підтверджується матеріалами слідства.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна..

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБУ.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура