У Києві за розтрату судитимуть екс-керівника Держбудкомбінату Управління справами Апарату Верховної Ради

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Печерською окружною прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно екс-керівника ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що між директором державного підприємства «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» та директором однієї з юридичних осіб був укладений договір підряду щодо робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд в смт Баришівка.

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Однак, при складанні та підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт підрядчик безпідставно вніс вартість робіт, які не були передбачені умовами договору підряду та проектно-кошторисною документацією.

Вказані дії призвели до завищення вартості виконаних робіт на суму близько 900 тис. гривень, що підтверджується матеріалами слідства.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна..

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБУ.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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