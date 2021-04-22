У Києві затримали розбійника, який під погрозою пістолета змусив жінок віддати йому 5 тисяч доларів

Оперативні співробітники провели спеціальну поліцейську операцію та затримали нападника за місцем проживання в Оболонському районі. Тепер за скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Маршала Тимошенка невідомий скоїв розбійний напад на авто, у якому знаходяться матір з дочкою. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Оболонського управлінь поліції та працівники карного розшуку.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, правоохоронцям потерпілі розповіли, що до їх автівки на заднє сидіння сів невідомий та погрожуючи застосуванням зброї, наказав віддати йому 5 тисяч доларів США:

«Оскільки у жінок вказаної суми не виявилось, то одна із них попросила чоловіка привезти кошти, а той у свою чергу вступив у діалог з фігурантом, пообіцяв привезти гроші та подзвонив до поліції. Враховуючи те, що ситуація не дозволяла провести повномасштабну поліцейську операцію, все було зроблено оперативниками, аби не викликати підозри у злочинця, що його дії контролюються поліцейськими. Виконуючи вимогу зловмисника, один із спецпризначенців підійшов до авто та віддав гроші. Було прийнято рішення не затримувати правопорушника одразу, оскільки він погрожував застосувати вогнепальну зброю у багатолюдному місці та стверджував, що має спільників, які за усім спостерігають».

Після передачі коштів, зловмисник відпустив жінок, а правоохоронці провели щодо нього комплекс оперативних заходів, аби встановити спільників нападника та з’ясувати, чи має він вогнепальну зброю. Наступного дня спецпризначенці та слідчі затримали 30-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські провели необхідні слідчі дії та вилучили у нього речовий доказ – зброю.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження та сьогодні йому було оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. А також слідчі та процесуальні керівники звернуться до суду із клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — додав керівник столичного главку.

Відділ комунікації поліції Києва