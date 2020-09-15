У Києві затримали жінку, яка ножем поранила співмешканця

В орендованій квартирі між цивільним подружжям виник конфлікт, у ході якого правопорушниця вдарила ножем у груди опоненту. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Вранці до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир на вул. Гаврилишина жінка поранила чоловіка. Аби з’ясувати деталі інциденту оперативний черговий направив на місце скоєння злочину слідчо-оперативну групу, оперативників та патрульних поліцейських.

По прибуттю на місце скоєння злочину правоохоронці з’ясували, що між цивільним подружжям виник конфлікт. У ході сварки жінка схопила кухонний ніж та вдарила ним у груди чоловіку. 37-річного потерпілого з проникаючим пораненням грудної клітини госпіталізували до лікарняного закладу, а правопорушницю затримали.

Провівши огляд місця скоєння злочину, слідчі вилучили із помешкання речовий доказ – ніж, який направили на проведення експертного дослідження. Жінку 1982 року народження затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №10 повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує від семи до 15-ти років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Києва