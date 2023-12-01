У Києві чоловіка судитимуть за жорстоке поводження з твариною

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Нагадаємо, в жовтні поточного року до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від очевидців про те, що на проспекті Павла Тичини сусід б’є кота об асфальт і не реагує на зауваження перехожих. За вказаною адресою прибули екіпаж патрульних поліцейських, дільничні офіцери та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

На місці події дільничні офіцери з’ясували, що безпритульній тварині вдалося втекти від нападника, а місцеві мешканці допомогли встановити номер квартири, в якій проживає зловмисник. Відтак, поліцейські затримали 38-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами, а суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Днями слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження до суду для розгляду справи по суті. Кішку, яку намагався вбити чоловік, відшукали та вилікували зоозахисники. Завдяки їхнім зусиллям, тварина знайшла свій прихисток у люблячій родині.

Відділ комунікації поліції Києва