У Києві помістили до кризової кімнати жінку з 2-річною дитиною, яка постраждала від співмешканеця

Співмешканець ображав потерпілу та вдарив її. Аби захистити себе та доньку, жінка пішла з дому та звернулась до поліції за допомогою.

На спецлінію 102 надійшов виклик від місцевої мешканки про те, що чоловік вдарив її та погрожував. Аби з’ясувати усі деталі та обставини інциденту на місце події прибула мобільна група протидії домашнього насильства Шевченківського управління поліції.

Як розповів інспектор сектору протидії домашньому насильству територіального підрозділу Максим Остахов, по прибуттю на місце події правоохоронці виявили жінку, яка сиділа з 2-річною дитиною на дитячому майданчику:

«Ми опитали заявницю та з’ясували, що співмешканець ображав її, погрожував фізичною розправою та вдарив. Постраждалу разом з малолітньою донькою ми помістили до кризової кімнати, де вона зможе отримати психологічну та юридичну допомогу. Наразі життю матері та дитини нічого не загрожує. Крім того, ми провели з кривдником профілактичну бесіду, притягнули до відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та скерували адміністративні матеріали до суду».

Поліція Києва вкотре наголошує, аби потерпілі не замовчували про факти домашнього насильства, зверталися до правоохоронців та профільних служб.

Нагадуємо контакти служб для постраждалих від домашнього насильства осіб:

Національна поліція України -102

Гаряча лінія для жертв домашнього насильства – 15-47

Національна дитяча гаряча лінія – 0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 116-111 (безкоштовно з мобільних)

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства – 0 800 500 335 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 116-123 (безкоштовно з мобільних)

Цілодобова правова допомога – 0 800 213 103.

Відділ комунікації поліції Києва