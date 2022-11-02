У Києві повідомили про підозру чоловіку, який мало не вбив власних батьків

Під час сварки зловмисник наніс численні удари ножем батьку, а також травмував ножем матір. Чоловіка на місці скоєння злочину затримали патрульні поліцейські. За скоєне місцевому мешканцю загрожує довічне ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що у квартирі на вулиці Празькій її син дебоширить та кидається в бійку. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські, яким відчинив чоловік та сказав, що порізав ножем своїх батьків. Правоохоронці негайно викликали швидку та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус, поліцейські з’ясували, що подружжя отримало тяжкі поранення під час сварки з сином:

«Чоловік та дружина намагалися вгамувати свого родича, який будучи напідпитку дебоширив та розмахував ножем. У результаті батько отримав проникаюче поранення живота, численні порізи рук та обличчя, а мати — проникаюче поранення живота. Наразі потерпілі перебувають у медичному закладі».

З місця події правоохоронці вилучили ніж зі слідами бурого кольору та інші речові докази, які направлені на відповідні експертні дослідження Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний уродженець міста Києва.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство двох осіб. Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

«Наразі за погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва ми повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство», — зазначив Валерій Джус.

Відділ комунікації поліції Києва