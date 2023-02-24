У Києві затримано злодіїв, які обкрадали людей біля банків

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру двом мешканцям столиці, які підшуковували жертв біля банківських установ та таємно викрадали у них гроші (ч. 4 ст. 185 КК України).

Зловмисники, перебуваючи поблизу одного із відділень банку по просп. Академіка Глушкова у м. Києва, звернули увагу на чоловіка, який знімав готівку з банківського рахунку. Дочекавшись, поки останній вийде, попрямували за ним. Крадії діяли злагоджено між собою та поки один відволікав жертву – другий витягнув з кишені потерпілого 28 тисяч гривень.

Наступну жертву зловмисники обікрали біля одного з поштових відділень на проспекті Свободи. Пенсіонер отримав грошові кошти та поклав їх у паспорт.

Діючи за вже розробленою схемою, зловмисники виманили у чоловіка паспорт, після чого повернули назад лише з частиною коштів. Потерпілий недорахував 3200 грн.

Завдяки спільним оперативним заходам правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників та затримати їх в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та перевіряється їх причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

За крадіжку в умовах воєнного стану чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура