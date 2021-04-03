У Миколаєві 18-річний студент вбив 19-річного товариша та поранив його 17-річну подругу

Повідомлення про вбивство хлопця в гуртожитку по вул. Радіо надійшло до поліції 2 квітня, близько 6:30.

Допомогли затримати зловмисника сусіди загиблого, коли молодик намагався залишити місце злочину. Схопивши його, громадяни зателефонували 102 та тримали до прибуття слідчо-оперативної групи Миколаївського районного управління поліції. 18-річний студент училища був затриманий правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України. Знаряддя злочину – ніж, поліцейські вилучили.

Судово-медичний експерт, оглянувши тіло загиблого, виявив ножові поранення в області тулуба. Для встановлення остаточної причини смерті труп направлений на проведення судово-медичної експертизи.

З’ясувалось, що тяжким наслідкам передував конфлікт між постраждалим та затриманим, який виник під час спільного вживання алкоголю. У ході сварки гість завдав господарю ножових поранень, від яких той помер, а також спричинив тілесні ушкодження і 17-річній дівчині потерпілого, яка намагалась його захистити. Із непроникаючими пораненнями спини та обличчя вона була госпіталізована. Наразі життю неповнолітньої нічого не загрожує. Встановлюється ступінь тяжкості отриманих нею тілесних ушкоджень, після чого прийматимуться подальші процесуальні рішення.

За підтримки прокуратури слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Найближчим часом підозрюваному обиратиметься запобіжний захід. Відповідно до санкції інкримінованої статті йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області