У Миколаєві, 75-річний чоловік у ході сімейної сварки забив дружину залізною палицею насмерть

75-річний зловмисник побив дружину залізною палицею у ході сімейної сварки. Від отриманих чисельних травмувань жінка померла.

Нагадаємо, що 15 червня ввечері на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків про те, що у квартирі по вул. Передовій виявлено тіло 69-річної жінки з тілесними ушкодженнями.

Наразі чоловік затриманий слідчими у порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання щодо оголошення йому про підозру і обрання запобіжного заходу.

За вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області