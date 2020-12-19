У Польщі засудили таксиста, який збив і переїхав українця

У Вроцлаві Окружний суд виніс вирок таксистові, який навмисне збив та переїхав українця.

Про це повідомили у gazetawroclawska.pl, як інформує Yavp.pl водій таксі, який у квітні минулого року на швидкості збив велосипедиста, громадянина України, а потім проїхався по ньому лежачому, за скоєне отримав 3 роки позбавлення волі.

Згідно з вироком суду, чоловік також має виплатити постраждалому українцю компенсацію у сумі 20 тис злотих та не може працювати водієм протягом 10 років.

На оголошення вироку обвинувачений не з’явився. Саме ж рішення, винесене Окружним судом у Вроцлаві, поки не набрало чинності й ще може бути оскаржене.

Нагадаємо, в квітні 2019 року 37-річний таксист спочатку зачепив велосипедиста на дорозі. Після нетривалої словесної перепалки той поїхав у напрямку найближчого парку. Однак водій таксі наздогнав його там на автомобілі і, як стверджує прокуратура, навмисно збив, а потім переїхав.

Внаслідок цього українець отримав тяжкі травми: переломи ребер та пошкодження грудної клітки. Першу допомогу йому надали свідки, згодом приїхала “швидка”, яка забрала потерпілого до лікарні.

Обвинувачений провини не визнавав. Під час судового засідання він відмовився надавати пояснення, пославшись на те, що все розповів раніше слідчим. Чоловік лише зазначив, що йому “прикро, що інцидент закінчився нанесенням шкоди здоров’ю”. // Діло