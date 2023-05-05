У привласненні ₴7 млн. на Дніпропетровщині підозрюють директора держпідприємства та двох спільників

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам за фактом привласнення чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, директор держпідприємства, яке здійснювало виготовлення комплектуючих для гірничої промисловості, розробив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.

До протиправної діяльності він залучив головного бухгалтера та сина – директора підконтрольного йому товариства.

Встановлено, що держпідприємство уклало довгостроковий договір та поставляло комплектуючі до обладнання лише вказаному ТОВ за цінами нижче ринкових.

У подальшому продукція реалізовувалась гірничо-збагачувальним комбінатам області за вищою ціною.

Проведеною у ході слідства судово-економічною експертизою встановлено, що державі спричинено збитки на суму майже 7 млн грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних вилучено договори, що містять докази протиправної діяльності та автомобілі.

Наразі двом учасникам групи судом обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Стосовно ще одного підозрюваного клопотання перебуває на розгляді.

Заходи з викриття проводились прокурорами спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітниками Управління СБУ області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора