у рівненському районі поліцейські встановили місцезнаходження засудженого, який перебував у розшуку

Відповідно до вироку суду 33-річний зловмисник був засуджений за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, до трьох років позбавлення волі, але звільнений від відбування покарання із випробувальним терміном 1 рік 6 місяців. Однак, він перестав виконувати покладені на нього обов’язки, не з’являвся до уповноваженого органу з питань пробації.

Так, до відділення поліції №1 (м. Рівне) Рівненського РУП надійшло подання районного відділу ДУ «Центр пробації» про встановлення місцезнаходження засудженого.

Днями 33-річного чоловіка виявили поліцейські офіцери Зорянської територіальної громади у селі Новостав Дальній та доставили до відділу пробації. Чоловік знав, що його шукають, проте ігнорував покладені на нього обов’язки та переховувався від правоохоронців.

Відділ комунікації поліції Рівненської області