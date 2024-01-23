У розкраданні ₴1 млн. бюджетних коштів на закупівлі пішохідної огорожі підозрюють посадовців КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» та підрядника

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру головному інженеру, майстру дільниці КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» та підряднику у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» та приватним товариством було укладено договір на закупівлю дорожнього обладнання, а саме – пішохідної огорожі.

Однак, фактично вказаний товар поставлений не був, а бюджетні кошти були перераховані на рахунок товариства безпідставно.

Сума збитків становить близько 1 млн гривень.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Санкція статей передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство триває.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Святошинського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури