У розтраті бюджетних коштів підозрюють екскомандира військової частини у Кропивницькому

За процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону колишньому командиру військової частини повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).

За даними слідства, командир під час проведення ремонту залізничної колії на території військової частини, шляхом завищення обсягу фактично виконаних робіт розтратив 170 тис грн, які були виділені з державного бюджету.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції України в Кіровоградській області, за оперативного супроводу сектору захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Нацполіції України в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Південного регіону